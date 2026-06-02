В Госдуме указали, что правительство Армении идет по пути разрыва отношений с РФ Депутат Затулин: правительство Армении идет по пути разрыва отношений с РФ

Москва2 июн Вести.Правительство Армении идет по пути разрыва отношений с Россией, приняв закон о начале вступления в Европейский союз. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, координатор совета "Лазаревского клуба" Константин Затулин.

По его словам, на экстренном заседании клуба в Москве обсудили важность будущих парламентских выборов в Армении для взаимоотношений не только между государствами, но и народами двух стран.

Сегодня, к сожалению, ситуация складывается так, что правительство Армении, мы видим, это очевидно, идет по пути разрыва отношений. В прошлом году они, не получив никакого приглашения в Европейский союз, приняли закон о начале вступления Армении для того, чтобы сформировать такое отношение в Армении к Европейскому союзу как к светлому будущему, а отношения с Евразийским [экономическим] союзом, с Россией, которые на самом деле позволяют Армении жить и существовать, они, дескать, уже уходят в прошлое сказал Затулин

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что для проведения референдума о выборе между ЕАЭС и ЕС необходимо официальное обращение Еревана в ЕС по вопросу членства. Так он прокомментировал совместное заявление лидеров стран ЕАЭС, которые призвали Ереван провести референдум по вышеозначенному вопросу.