РФ остается верна союзническим обязательствам перед Арменией, отметили в Госдуме В Госдуме сообщили, что Россия остается верным союзником Армении

Москва2 июн Вести.Российская Федерация остается верна своим союзническим обязательствам перед Арменией. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Депутат назвал будущие парламентские выборы событием, которое может перечеркнуть весь курс государственности и существования самой Армении.

Сегодня власть Армении пугает свой народ войной в случае неизбрания действующего премьера. На самом деле, я хотел бы сказать, Российская Федерация верна своим союзническим обязательствам. Никакое нападение на Армению, пока Армения остается в союзе с нами, невозможно отметил Затулин

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что если Армения решит покинуть Евразийский экономический союз (ЕАЭС), то для ее граждан в России будут действовать обычные миграционные требования. Кроме того, российский лидер не исключил, что РФ придется свернуть экономическое сотрудничество с Арменией, если Ереван начнет переходить на стандарты Евросоюза.