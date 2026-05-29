Москва29 мая Вести.Если Армения решит покинуть Евразийский экономический союз (ЕАЭС), для ее граждан в России будут действовать обычные миграционные требования. В частности, им необходимо будет покупать патенты для работы, рассказал президент РФ Владимир Путин.

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в Астане.

Это дальше — применение к трудящимся из Армении [на территории РФ] требований, действующих в отношении мигрантов из стран СНГ. Что это значит? Это значит, что нужно для работы в России будет покупать патенты. Это значит, для того, чтобы получить доступ к ОМС, нужно будет прожить не меньше пяти лет отметил президент

Путин добавил, что об этом необходимо говорить "четко, ясно и по-честному".

Кроме того, российский лидер не исключил, что если Армения начнет переходить на стандарты Евросоюза, России придется свернуть с ней экономическое сотрудничество.