В Армении сообщили, что поставки российского газа продолжаются штатно Армянский министр Худатян: поставки газа из РФ продолжаются штатно

Москва30 мая Вести.Поставки российского газа в Армению продолжаются в штатном режиме, заявил министр территориального управления и инфраструктур республики Давид Худатян. Его слова приводит агентство News.am.

Он отметил, что Армения не видит проблем в энергетическом сотрудничестве с Россией.

Поставки из России продолжаются в естественном русле. Проблемных вопросов по этой части не видим сказал Худатян

По его словам, министерство поддерживает постоянный контакт с представителями "Газпрома", а рабочий процесс "продвигается нормально".

При этом Худатян подтвердил получение уведомления из России о возможности приостановки поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов. Речь идет о вероятной денонсации соглашения 2013 года в случае продолжения Арменией курса на вступление в Европейский союз.

Худатян подчеркнул, что в СМИ содержание письма из Москвы подается "намного острее", чем это выглядит в действительности.

Несколько дней назад официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия направила Армении уведомление о возможности денонсации соглашения по поставкам газа, нефтепродуктов и алмазов в случае вступления Еревана в Евросоюз.