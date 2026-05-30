Москва30 маяВести.Поставки российского газа в Армению продолжаются в штатном режиме, заявил министр территориального управления и инфраструктур республики Давид Худатян. Его слова приводит агентство News.am.
Он отметил, что Армения не видит проблем в энергетическом сотрудничестве с Россией.
Поставки из России продолжаются в естественном русле. Проблемных вопросов по этой части не видимсказал Худатян
По его словам, министерство поддерживает постоянный контакт с представителями "Газпрома", а рабочий процесс "продвигается нормально".
При этом Худатян подтвердил получение уведомления из России о возможности приостановки поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов. Речь идет о вероятной денонсации соглашения 2013 года в случае продолжения Арменией курса на вступление в Европейский союз.
Худатян подчеркнул, что в СМИ содержание письма из Москвы подается "намного острее", чем это выглядит в действительности.
Несколько дней назад официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия направила Армении уведомление о возможности денонсации соглашения по поставкам газа, нефтепродуктов и алмазов в случае вступления Еревана в Евросоюз.