В Армении сообщили об отсутствии писем РФ по газу и алмазам

В Армении заявили, что не получали от России уведомлений по газу и алмазам В Армении сообщили об отсутствии писем РФ по газу и алмазам

Москва27 мая Вести.В Министерстве территориального управления и инфраструктуры Армении сообщили, что республика не получала от России никаких писем или уведомлений о возможном расторжении договоренностей, касающихся поставок топлива и необработанных алмазов. Об этом ведомство заявило госагентству "Арменпресс".

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Россия якобы предупредила Армению о возможной приостановке или прекращении действия соглашения о поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов. По данным издания, такой шаг может быть связан с продолжением процесса вступления Армении в Евросоюз. "Коммерсант" также писал, что соответствующее письмо было направлено от имени министра энергетики России Сергея Цивилева.

Как передает "Арменпресс", в Министерстве территориального управления и инфраструктуры Армении заявили, что не получали каких-либо писем или уведомлений по этому вопросу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 мая заявил, что в случае вступления Армении в Евросоюз страна утратит льготные условия сотрудничества с Россией.