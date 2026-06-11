В Армении заявили, что не получали уведомлений от РФ о пересмотре цен на газ

Ереван заявил, что получает российский газ по прежним тарифам В Армении заявили, что не получали уведомлений от РФ о пересмотре цен на газ

Москва11 июн Вести.Поставки газа из России в Армению осуществляются в штатном режиме, тарифы остаются низменными в рамках соглашений. Об этом заявил министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян.

Он отметил, что "нового развития" по вопросу поставок газа и цен на данный момент не имеется, с "Газпромом" ведется интенсивная работа.

Новостей нет, изменений нет. Газ поступает в Армению в соответствии с установленным графиком и по тому тарифу, который действует сейчас приводит слова Худатяна Sputnik Армения

У армянской стороны, по словам министра, нет никакой официальной информации о пересмотре тарифов.

Официального сообщения о пересмотре цены нет заявил он

27 мая МИД России сообщил о передаче через посольство РФ Еревану письма, в котором сообщается, что в случае продолжения процесса вступления Армении в Евросоюз (ЕС) российская сторона в одностороннем порядке приостановит или отменит соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, прокомментировал текущие условия поставок энергоресурсов в Армению. Представитель Кремля подчеркнул, что преференции, которые получает Ереван, ложатся на российскую сторону. По его словам, "льгота на поставки газа для Армении идет за счет России".