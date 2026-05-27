Москва27 мая Вести.По территории Армении в скором времени пройдет трубопровод, за транзит по которому Ереван будет получать газ. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на агитационном митинге в городе Абовян.

Мы не будем надеяться на одну дорогу, на одного союзника, на один трубопровод. У нас есть железная дорога с Запада на Восток, ранее открылась железная дорога Ахалкалаки — Карс, а до этого открылась железная дорога через территорию Азербайджана. Скоро откроется TRIPP (Зангезурский коридор, который теперь называется "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" - прим. ред), через нашу территорию пройдет газопровод, мы за счет этого транзита будем иметь собственный газ. За этот транзит нам будут платить газом сказал армянский премьер, слова которого цитирует News.am

27 мая Россия официально передала Армении письмо министра энергетики РФ, информирующее о том, что в случае продолжения процесса вступления Армении в Евросоюз российская сторона приостановит или денонсирует соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов.

Президент РФ Владимир Путин заявил 9 мая, что Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода". Как заявлял зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, армянский премьер Пашинян взял курс на разрыв с Россией и настойчиво затаскивает республику в ЕС, при этом стараясь сохранить все выгоды от участия в ЕАЭС.