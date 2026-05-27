Пескову неизвестно о возможной денонсации соглашений по газу с Арменией

Москва27 мая Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему ничего не известно о возможном расторжении газовых соглашений с Арменией. Он перенаправил этот вопрос представителям компании "Газпром", передает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что речь идет о льготной цене, которая может варьироваться в зависимости от обстоятельств. Цена может быть как выше, так и ниже текущей, и корпорации имеют право поднимать этот вопрос.

Это корпоративный вопрос, надо обращаться к "Газпрому" сказал Песков, подчеркнув, что ничего не слышал про денонсацию соглашений

Кроме того, он уточнил, что льгота всегда подразумевает затраты, армянская сторона получает льготы не просто так, а за счет Российской Федерации.

Ранее пресс-секретарь подчеркнул, что льготные условия поставок не могут быть предоставлены участникам других интеграционных объединений, включая Евросоюз, к которому стремится присоединиться Ереван.

Ранее Дмитрий Песков указал на необходимость разъяснений от Армении по членству в ЕАЭС.