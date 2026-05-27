Кремль: льгота для Армении на поставки газа идет за счет России Песков: льгота на поставки газа для Армении обеспечивается за счет России

Москва27 мая Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал текущие условия поставок энергоресурсов в Армению. Представитель Кремля подчеркнул, что преференции, которые получает Ереван, ложатся на российскую сторону. По его словам, "льгота на поставки газа для Армении идет за счет России".

Отвечая на вопрос о возможном расторжении существующих договоренностей, Песков отметил, что подобные решения лежат в плоскости бизнес-отношений. Он назвал вопрос о возможности денонсации газового соглашения с Арменией "корпоративным вопросом" и рекомендовал обращаться за разъяснениями непосредственно к поставщику, переадресовав запрос в Газпром.