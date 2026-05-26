Москва26 маяВести.Вашингтон отказался присоединяться к антироссийскому заявлению Украины и ряда стран Запада в Организации объединенных наций (ООН), сообщает ТАСС.
Отмечается, что постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник зачитал антироссийское заявление в штаб-квартире всемирной организации. К украинскому заявлению присоединились 47 стран, включая Венгрию и Словакию, а также Евросоюз как объединение в целом.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш осудил атаку ВСУ на колледж в Старобельске.