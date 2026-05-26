Вашингтон отказался присоединиться к антироссийскому заявлению Украины в ООН

Москва26 мая Вести.Вашингтон отказался присоединяться к антироссийскому заявлению Украины и ряда стран Запада в Организации объединенных наций (ООН), сообщает ТАСС.

Отмечается, что постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник зачитал антироссийское заявление в штаб-квартире всемирной организации. К украинскому заявлению присоединились 47 стран, включая Венгрию и Словакию, а также Евросоюз как объединение в целом.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш осудил атаку ВСУ на колледж в Старобельске.