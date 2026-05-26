Зеленский обсудил с Тихановской добрососедские отношения Украины и Белоруссии Зедленский встретился с Тихановской в Киеве

Москва26 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский встретился с представительницей белорусской оппозиции, бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Тихановская посетила саммит в Киеве, гостями которого стали представители 24 стран, включая Польшу, Словакию, Венгрию, Молдову, Румынию и другие.

Между нашими государствами будут вновь добрососедские отношения на основе реальной независимости и Украины, и Белоруссии от Москвы. Сегодня именно об этом мы говорили со Светланой Тихановской и ее командой, посещающей Киев рассказал Зеленский

Ранее сообщалось, что предположительной целью визита Тихановской в Киев может стать обсуждение так называемых "добровольческих формирований" с целью учинения провокаций на украинско-белорусской границе.