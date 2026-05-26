МИД: приезд Тихановской на Украину говорит об отношении Киева к белорусам Мирошник: визит Тихановской на Украину показывает отношение Киева к белорусам

Москва26 мая Вести.Визит представителя белорусской оппозиции, бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской на Украину нагло и цинично говорит об отношении Киева к народу Белоруссии и его выбору, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в интервью ТАСС.

Мирошник назвал визит Тихановской в Киев "показательным актом".

Далеко не каждая страна так нагло и цинично демонстрирует путем шаржевых встреч, на которых едва не покатываются от смеха их участники, свое отношение к соседнему народу и его выбору приводит ТАСС слова Мирошника

Зампред комиссии по международным делам Палаты представителей Белоруссии Олег Гайдукевич заявил, что Киев заинтересован в использовании белорусской оппозиции для возможных провокаций против Белоруссии, однако Минск не поддастся на подобные действия.

СМИ сообщили, что Тихановская хочет обсудить с главой киевского режима Владимиром Зеленским подготовку на Украине "белорусских добровольческих формирований" для их участия в провокациях.