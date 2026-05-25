Москва25 мая Вести.Недавний визит лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской в Киев прокомментировал в интервью изданию NEWS.RU сенатор РФ Владимир Джабаров. По его мнению, этот приезд не принесет политической выгоды украинскому руководству, а сама гостья лишь пытается вернуть утраченный интерес к своей персоне.

Джабаров охарактеризовал Тихановскую как "сдувшийся шар", который больше "никого не интересует". Он выразил мнение, что подобные визиты вредят образу президента Украины:

"Это не очень хорошая характеристика для Зеленского, если такие люди приезжают в Киев его поддержать полагает Джабаров

Сенатор добавил, что белорусская активистка стремится удержаться на плаву с помощью "экстравагантных шагов", но ее политический потенциал давно исчерпан.