СМИ назвали одну из целей визита Тихановской в Киев РИА Новости: Тихановская обсудит в Киеве подготовку белорусов для провокаций

Москва25 мая Вести.Представительница белорусской оппозиции Светлана Тихановская намерена обсудить с главой киевского режима Владимиром Зеленским подготовку на Украине "белорусских добровольческих формирований" для их участия в провокациях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на свой источник.

25 мая Тихановская впервые прибыла в Киев. Как сказано в материале агентства, в планах у нее – ряд встреч и открытие миссии оппозиции Белоруссии в украинской столице.

Будет подниматься вопрос подготовки на территории Украины белорусских так называемых добровольческих формирований, возможное их участие в провокациях на украинско-белорусской границе заявил источник агентства

Весной нынешнего года СМИ сообщали, что Тихановская покинула Литву и переехала в Польшу.