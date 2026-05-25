Москва25 маяВести.Белорусскому оппозиционному политику Светлане Тихановской следует съездить в Старобельск в ЛНР вместо Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова РИА Новости.
Вместо политическую туризма ей бы в Старобельск съездить, посмотреть, чем заканчиваются для стран эксперименты по смене режимов - превращением в террористические ячейкиотметила дипломат
Захарова также отметила, что Тихановская приехала в Киев, чтобы "посмотреть орешник в цвету".
В ночь на 22 мая украинские боевики ударили по учебному корпусу и общежитию педагогического колледжа в Старобельске в ЛНР. Здание общежития, где проживали подростки, обрушилось с пятого по второй этаж. В результате атаки погиб 21 человек, еще 65 пострадали.