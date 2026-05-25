Москва25 мая Вести.Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская впервые прибыла в Киев с визитом. Об этом пишет издание "Страна.ua".

Уточняется, что ранее приезд анонсировал глава МИД Украины Андрей Сибига.

Цель визита и предстоящие встречи Тихановской пока не уточняются. По данным Telegram-канала "Sputnik Ближнее зарубежье" первым делом по приезде в Киев Тихановская посетила могилу белорусской наемницы, воевавшей против России в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский позволил себе озвучить угрозы в адрес Минска. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне этих высказываний заявил, что не намерен втягивать страну в войну.