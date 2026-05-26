Профессор Коктыш: Зеленский никогда не забывает управлять страхом Коктыш: на Украине разгоняют тему угрозы ядерной атаки со стороны Белоруссии

Москва26 мая Вести.Визит в Киев бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской глава киевского режима Владимир Зеленский использует, чтобы открыть белорусскую оппозиционную миссию. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" доктор политических наук, профессор МГИМО Кирилл Коктыш.

Он сообщил, что, после ее визита на Украине начали раскручивать тему ядерной атаки со стороны Белоруссии.

Встреча же [с Тихановской] инспирирована, конечно, не Зеленским. Не зря белорусским беглым платили все эти годы. Зеленскому, очевидно, скомандовали открыть там белорусскую оппозиционную миссию. И тут же на Украине начался разгон темы про угрозу ядерной атаки со стороны Белоруссии, про то, что нужно собирать деньги на противогазы. И, собственно говоря, очередной раунд управления страхом. То есть в этом плане Зеленский, конечно, не забывает никогда управлять страхом. И, кстати говоря, в этом очень сильно похож на европейцев заявил Коктыш

Ранее сообщалось, что бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прибыла в Киев с визитом.

Известно также, что глава киевского режима Владимир Зеленский позволил себе озвучить угрозы в адрес Минска. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне этих высказываний заявил, что не намерен втягивать страну в войну.