Москва27 мая Вести.Заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в адрес России сочли унизительным для всего Европейского союза (ЕС). Таким мнением поделился кипрский журналист Алекс Христофору.

По его словам, подобные заявления угрожают самому Брюсселю, потому что обостряют отношения с Москвой.

Нужно быть абсолютно сумасшедшим и безрассудным, чтобы похвалить стойкость балтийских стран за призывы к войне с ядерной державой. Это унижение для всего ЕС, а не благодарность для Прибалтики сообщил журналист в эфире своего YouTube-канала

Ранее глава ЕК прокомментировала участившиеся случаи падения сбившихся с курса украинских дронов на территории стран Прибалтики. Она подчеркнула, что Европа может столкнуться с подобными проблемами в области безопасности.