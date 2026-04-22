Москва22 апрВести.Еврокомиссия (ЕК) попыталась объяснить неоднозначный комментарий своего председателя Урсулы фон дер Ляйен о Турции, утверждая, что высказывание было вырвано из контекста.
Об этом сообщило агентство Bloomberg, цитируя представителя ЕК Паулу Пиньо и анонимного турецкого дипломата.
19 апреля фон дер Ляйен, касаясь вопроса о перспективах расширения Евросоюза, заявила, что этот процесс должен охватить весь европейский континент, чтобы снизить влияние России, Китая и Турции.
После этого Анкара обратилась в ЕК с запросом о подтверждении точности передачи слов главы высшего исполнительного органа Евросоюза.
Пиньо в комментарии Bloomberg пояснила , что упоминание Турции было связано с признанием ее геополитического влияния, масштабов и амбиций, в особенности в западной части Балкан.
Представитель ЕК добавила, что фон дер Ляйен не сравнивала Турцию с другими странами.
Турция, безусловно, важный партнер (Евросоюза – прим. ред.) в регионе как в экономическом, так и в политическом плане, особенно по таким вопросам, как миграцияприводит агентство слова Пиньо
Турция является кандидатом на вступление в Евросоюз с 1999 года и до настоящего времени не имеет полноправного членства в сообществе.
Ранее турецкий МИД заявил, что рассматривает комментарий Еврокомиссии об "ухудшении демократических стандартов" в стране как необоснованный и предвзятый.