Еврокомиссии пришлось объясняться за неоднозначные слова фон дер Ляйен о Турции Bloomberg: Еврокомиссия пыталась оправдать спорные слова фон дер Ляйен о Турции

Москва22 апр Вести.Еврокомиссия (ЕК) попыталась объяснить неоднозначный комментарий своего председателя Урсулы фон дер Ляйен о Турции, утверждая, что высказывание было вырвано из контекста.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, цитируя представителя ЕК Паулу Пиньо и анонимного турецкого дипломата.

19 апреля фон дер Ляйен, касаясь вопроса о перспективах расширения Евросоюза, заявила, что этот процесс должен охватить весь европейский континент, чтобы снизить влияние России, Китая и Турции.

После этого Анкара обратилась в ЕК с запросом о подтверждении точности передачи слов главы высшего исполнительного органа Евросоюза.

Пиньо в комментарии Bloomberg пояснила , что упоминание Турции было связано с признанием ее геополитического влияния, масштабов и амбиций, в особенности в западной части Балкан.

Представитель ЕК добавила, что фон дер Ляйен не сравнивала Турцию с другими странами.

Турция, безусловно, важный партнер (Евросоюза – прим. ред.) в регионе как в экономическом, так и в политическом плане, особенно по таким вопросам, как миграция приводит агентство слова Пиньо

Турция является кандидатом на вступление в Евросоюз с 1999 года и до настоящего времени не имеет полноправного членства в сообществе.

Ранее турецкий МИД заявил, что рассматривает комментарий Еврокомиссии об "ухудшении демократических стандартов" в стране как необоснованный и предвзятый.