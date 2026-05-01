Боуз раскритиковал фон дер Ляйен за слова о влиянии Турции на Евросоюз

Журналист Боуз осудил фон дер Ляйен за заявления о влиянии Турции на Евросоюз Боуз раскритиковал фон дер Ляйен за слова о влиянии Турции на Евросоюз

Москва1 мая Вести.Ирландский журналист Чей Боуз обвинил председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в намерении подтолкнуть Израиль к противостоянию с Турцией.

Соответствующую публикацию он выложил в социальной сети Х.

Поводом для подобных обвинений послужили слова главы ЕК о якобы влиянии Турции на Евросоюз.

Израиль хочет "разобраться" с Турцией, но для этого турки должны сначала выйти из НАТО написал Боуз

По мнению журналиста, конфликт с Турцией станет "следующим фронтом после Ирана".

Фон дер Лгунья уже начала приближать Еврорейх к Тель-Авиву по этому вопросу резюмировал он

Ранее Еврокомиссия усомнилась, что Турция в полной мере придерживается "демократических ценностей" Евросоюза, и заявило, что из-за этого переговоры о членстве страны в ЕС зашли в тупик.