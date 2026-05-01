Москва1 маяВести.Ирландский журналист Чей Боуз обвинил председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в намерении подтолкнуть Израиль к противостоянию с Турцией.
Соответствующую публикацию он выложил в социальной сети Х.
Поводом для подобных обвинений послужили слова главы ЕК о якобы влиянии Турции на Евросоюз.
Израиль хочет "разобраться" с Турцией, но для этого турки должны сначала выйти из НАТОнаписал Боуз
По мнению журналиста, конфликт с Турцией станет "следующим фронтом после Ирана".
Фон дер Лгунья уже начала приближать Еврорейх к Тель-Авиву по этому вопросурезюмировал он
Ранее Еврокомиссия усомнилась, что Турция в полной мере придерживается "демократических ценностей" Евросоюза, и заявило, что из-за этого переговоры о членстве страны в ЕС зашли в тупик.