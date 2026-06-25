"Приватный чат с Наркофюрером": Боуз о тайной переписке Зеленского с главой ЕК Журналист Боуз резко высказался о тайной переписке Зеленского с фон дер Ляйен

Москва25 июн Вести.Ирландский журналист Чей Боуз резко высказался о скандале, который разгорелся вокруг тайной переписки Владимира Зеленского с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Свое мнение на этот счет он высказал у себя на странице в соцсети X.

Европейский надзорный орган ведет расследование в отношении Фон дер Ляйен из-за Зеленского и компании... Некоронованная королева Брюсселя теперь находится под официальным следствием за сокрытие приватного группового чата с Наркофюрером и целым списком европейских тяжеловесов говорится в публикации

По словам журналиста, в упомянутом чате, помимо Зеленского и главы ЕК, состояли канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Боуз также напомнил, что когда представители прессы запросили в ЕК эти сообщения, там "ушли в глухую оборону", заявив, что публикация переписки может навредить отношениям Евросоюза (ЕС) с другими государствами. По его мнению, таким образом европейские власти не хотели, чтобы обычные люди увидели, как "крутятся шестеренки вечной войны".