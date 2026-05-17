Журналист Боуз: Зеленский готов пожертвовать женой на фоне дел о коррупции Боуз: Зеленский готов пожертвовать женой на фоне коррупционного скандала

Москва17 мая Вести.Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что вокруг семьи Владимира Зеленского усиливаются слухи о возможных коррупционных расследованиях.

Боуз утверждает, что супруга главы киевского режима Елена Зеленская может оказаться в центре внимания следственных органов. При этом, по его словам, Зеленский рассматривает ситуацию прежде всего как угрозу своему политическому положению.

В Киеве усиливаются слухи о том, что жена Зеленского Елена сама стала объектом серьезных коррупционных расследований. Эта информация не является секретом для Зеленского, который видит в ее разоблачении лишь риск для себя. Есть информация, что он готов пожертвовать ею, чтобы скрыть свою причастность к коррупции на самом верху пирамиды написал Боуз в соцсети X

Журналист также заявил о тесных связях Елены Зеленской с бывшим руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и другими представителями ближайшего окружения украинских властей.

Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что у Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) накопилось большое количество поводов для ареста Елены Зеленской.

Экс-главу офиса Зеленского Андрея Ермака обвиняют в легализации денег при строительстве элитного жилья в Киевской области. Высший антикоррупционный суд Украины отправил его под стражу с возможностью внесения залога в 140 млн гривен.