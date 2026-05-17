Москва17 мая Вести.Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров считает, что заинтересованные силы на Западе стремятся ограничить влияние Владимира Зеленского, используя возможное уголовное преследование его супруги Елены.

В разговоре с NEWS.ru он допустил, что супругу главы киевского режима могут привлечь к делу в роли фигуранта или свидетеля, но выразил сомнение в вероятности ее ареста.

Я думаю, что давление и коррупционный скандал, те унижения, которые терпит Зеленский сегодня, — это превентивные меры, чтобы снизить его влияние, особенно в преддверии предвыборной кампании в США. Мало ли что взбредет этому чудаку на ум. А сейчас, после этого коррупционного скандала, что бы он ни сказал, демократы могут сказать: "Кто это там вякает? Это какой-то коррупционер". И замочат его по полной программе, будь то медийно или физически — это уже не имеет никакого значения. Это все происки как раз друзей Зеленского заявил Килинкаров

Он напомнил, что прямое уголовное преследование самого президента невозможно, пока Зеленский занимает высшую должность в стране, тогда как его жена не обладает той же степенью неприкосновенности. По мнению политика, вовлечение Елены Зеленской в коррупционный скандал будет истолковано мировой прессой как причастность главы государства и его семьи, и это ставит Зеленского в неудобное положение.

Но я не думаю, что речь идет об аресте Елены Зеленской. Речь идет о том, что она может стать участником или свидетелем ― неважно, в каком формате. Но ее участие в нем (в коррупционном скандале. — NEWS.ru) будет рассматриваться в мировой прессе как прямое участие президента Украины и его семьи. Конечно, он хочет избежать этого сценария. Он будет пытаться найти выход из этой ситуации. Многие убеждены, что это происки Дональда Трампа. На самом деле он к этому не имеет никакого отношения. Хотя я уверен, что он воспользуется этой ситуацией. Давят на него как раз его бывшие хозяева ― глобалисты. Его хотят поставить в стойло, чтобы он безропотно выполнял все политические требования, которые будут предъявлять ему глобалисты. Может, их цель сделать его большим антитрампистом на фоне предстоящих выборов добавил Килинкаров

Ранее бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский в истерике из-за ареста экс-главы его офиса Андрея Ермака.