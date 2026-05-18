Политолог Скачко: дело против Зеленской — часть "удушения" ее мужа

Москва18 мая Вести.Расследование против жены Владимира Зеленского Елены, вероятно, связано с ее причастностью к работе фондов, потенциально замешанных в многомиллиардных хищениях и выводе средств с Украины. Такое мнение высказал политолог Владимир Скачко.

Накануне СМИ сообщили, что у антикоррупционных органов Украины накопилось несколько эпизодов, которые могут стать основанием для ареста Елены Зеленской. В публикациях отмечалось, что сам глава киевского режима знает о ходе расследования, поэтому усилил охрану своей семьи и начал торги с Западом.

На Украине вполне вероятно начнут уголовное разбирательство в отношении Елены Зеленской — это продолжение процесса удушения ее мужа сказал Скачко в беседе с газетой "Взгляд"

По мнению политолога, сейчас Зеленский "пытается поднять голову и придать себе субъектности".

Скачко не исключает, что супруга Зеленского может быть замешана и в других схемах — вплоть до черной трансплантологии и торговли людьми.