Килинкаров: у НАБУ и САП нет задачи посадить за решетку жену Зеленского Килинкаров рассказал, какие цели преследует НАБУ на Украине

Москва19 мая Вести.Комментируя распространившуюся в СМИ информацию о том, что якобы сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) готовят арест супруги главы украинского государства Елены Зеленской, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил, что на самом деле у борцов с коррупцией нет подобных планов.

Килинкаров выразил уверенность, что НАБУ и САП не планируют привлекать к уголовной ответственности и главу киевского режима Владимира Зеленского.

Подчеркну: никто не ставит задачу в рамках всех этих коррупционных дел отстранять Зеленского от власти, снимать Зеленского, сажать Зеленского, сажать Ермака, а также жену Зеленского никто не собирается сажать. За более чем 12 лет НАБУ и САП не посадило ни одного топ-чиновника. С какой радости этим первым должен стать Ермак, Зеленский или жена Зеленского? К тому же функционал НАБУ и САП не заключается в том, чтобы кого-то сажать и бороться с коррупцией заявил Килинкаров

Он объяснил это тем, что Национальное антикоррупционное бюро Украины, находящееся под контролем США, преследует иные цели.

На самом деле задача совершенно другая. Им будут создавать очень узкий коридор возможностей для определенного политического люфта. Их нужно загнать в этот узкий коридор возможностей, чтобы в условиях приближающихся выборов в Соединенных Штатах Америки значительно ограничить и значимость их слова, и вообще их политические решения, которые они могут принимать, а они, вы знаете, особенно Зеленский, он склонен к такого рода авантюрным заявлениям. Поэтому никто не хочет всем этим, всем этим рисковать. Поэтому надо этого лидера борьбы за свободу и права человека превратить его в банального коррупционера, к которому все давно привыкли, тем более, если по факту он такой и есть и особых усилий прикладывать не нужно заявил Килинкаров

Ранее РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры сообщили о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) накопила большое количество поводов для ареста жены Владимира Зеленского.

По словам бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, глава киевского режима находился в состоянии истерики из-за ареста экс-главы его офиса Андрея Ермака.