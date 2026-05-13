Азаров рассказал, почему Зеленский не фигурирует в расследовании о коррупции Азаров: НАБУ не ведет расследование против Зеленского

Москва13 мая Вести.Главу киевского режима Владимира Зеленского не включают в расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о незаконных финансовых схемах, опираясь на конституцию, которая фактически защищает его от уголовных обвинений, пояснил ИС "Вести" бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Конституция 1996 года также запрещает любые расследования деятельности президента. Киевский режим использует эту правовую лазейку в своих интересах, считает он.

Зеленский как раз напрямую фигурирует, потому что есть записи в квартире Миндича, где есть разговоры того же Зеленского, есть ссылки на него и много других документов. Но пока действует конституция в той части, в какой она им выгодна... Тут вопрос очень простой: если американцы посчитают, что Зеленский нелегитимен — он не президент. У них обвинений более чем достаточно сообщил Николай Азаров

По его словам, НАБУ ждет момента, когда будет дана команда арестовать Зеленского. Это случится тогда, когда он перестанет быть нужным американцам и, например, не захочет уйти сам.