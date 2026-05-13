Москва13 маяВести.Главу киевского режима Владимира Зеленского не включают в расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о незаконных финансовых схемах, опираясь на конституцию, которая фактически защищает его от уголовных обвинений, пояснил ИС "Вести" бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Конституция 1996 года также запрещает любые расследования деятельности президента. Киевский режим использует эту правовую лазейку в своих интересах, считает он.
Зеленский как раз напрямую фигурирует, потому что есть записи в квартире Миндича, где есть разговоры того же Зеленского, есть ссылки на него и много других документов. Но пока действует конституция в той части, в какой она им выгодна... Тут вопрос очень простой: если американцы посчитают, что Зеленский нелегитимен — он не президент. У них обвинений более чем достаточносообщил Николай Азаров
По его словам, НАБУ ждет момента, когда будет дана команда арестовать Зеленского. Это случится тогда, когда он перестанет быть нужным американцам и, например, не захочет уйти сам.
Тогда будут приняты такие меры. Хотя я сейчас думаю о том, что с ним ведется определенная работа и со стороны европейцев, и со стороны американцев: ищется ему замена и предлагаются определенные условия. Так что ведется работарезюмировал Азаров