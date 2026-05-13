Войтоловский: НАБУ собирает компромат против Зеленского по указу США Эксперт Войтоловский считает, что НАБУ действует по указке американцев

Москва13 мая Вести.Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) собирает компромат против Владимира Зеленского по указу США, убежден директор ИМЭМО имени Примакова РАН Федор Войтоловский. Об этом он сообщил ИС "Вести".

По его словам, американские власти глубоко информированы о реальном положении дел в Киеве, в том числе о нарушениях закона и коррупционных схемах.

Я уверен, что вся информация, которая собирается НАБУ и другими структурами, собирается под контролем американских специалистов, которые заинтересованы в том, чтобы иметь рычаги давления на Зеленского, на киевский режим и на различные бизнес-бюрократические группировки на Украине считает Войтоловский

Если режим Зеленского не проявит сговорчивости, то его ждет череда разоблачений, а также риски военного поражения и потери больших территорий, чем в случае мирного урегулирования, полагает ученый.

Досье на Зеленского не позволит ему сохранить власть в случае выборов, уверен эксперт.

Ранее в НАБУ отмечали, что Зеленский на данный момент не фигурирует в рамках досудебного расследования о коррупции.