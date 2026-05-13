Москва13 мая Вести.США не будут арестовывать главу киевского режима Владимира Зеленского, вместо этого вероятны компрометирующие украинского лидера информационные утечки через прессу. Такое мнение озвучил ИС "Вести" директор ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Федор Войтоловский.

Это традиционный инструмент спецслужб для воздействия на политическую ситуацию, пояснил он.

Арестовать нет, он им нужен. Он все-таки имеет и политическое, и символическое значение для его евроатлантических патронов. Я думаю, что через прессу возможны какие-то утечки, они могут появиться в самое ближайшее время рассказал Войтоловский

По его словам, есть основания полагать, что американские спецслужбы располагают серьезным досье на украинское руководство, включая Зеленского, и могут использовать его для дискредитации — но не для выдвижения официальных обвинений или ареста.

Ранее издание Politico рассказало, как новый коррупционный скандал на Украине стал для Зеленского кошмаром.