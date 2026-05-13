Politico: для Зеленского коррупционный скандал на Украине стал кошмаром

Москва13 мая Вести.Новый коррупционный скандал на Украине cтал для главы киевского режима Владимира Зеленского настоящим кошмаром. Об этом пишет Politico.

Издание отмечает, что Зеленский добивается скорейшего принятия страны в Евросоюз, однако этому сильно мешает расследование антикоррупционного бюро против его близкого окружения.

Хуже момента для Владимира Зеленского просто не придумать отмечается в публикации

Издание напоминает, что Зеленский призвал принять страну в Евросоюз уже в 2027 году, однако европейские лидеры назвали эту цель нереалистичной.

Ранее корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер заявил, что предъявленное бывшему руководителю офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку обвинение можно считать началом политической кампании непосредственно против главы киевского режима.