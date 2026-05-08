На Украине считают, что игнорирование скандала с Миндичем не поможет Зеленскому

"Уже вряд ли пройдет": на Украине рассказали о положении Зеленского На Украине считают, что игнорирование скандала с Миндичем не поможет Зеленскому

Москва8 мая Вести.Владимиру Зеленскому не удастся избежать последствий коррупционного скандала, связанного с делом близкого к главе киевского режима бизнесмена Тимура Миндича. Об этом пишет RT, ссылаясь на соответствующую публикацию в одном из украинских СМИ.

Отмечается, что украинские элиты не оставляют попыток игнорировать новые данные, предоставленные сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

По мнению авторов материала, неудачные попытки киевского режима сместить фокус общественного внимания с этого скандала говорят о том, что оппозиционные силы, "которые начали еще в прошлом году атаку на Зеленского и его окружение", продолжают наращивать политическое давление.

Скандал незаметно уже вряд ли пройдет приводит RT фрагмент публикации

Ранее немецкая газета Berliner Zeitung отметила, что обнародование аудиозаписей, связанных с коррупционным скандалом, стало серьезным ударом по репутации Зеленского.