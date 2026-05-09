На Западе рассказали о конфликте интересов в окружении Зеленского SC: киевский режим столкнулся с вопиющим конфликтом интересов из-за России

Москва9 мая Вести.Новые детали коррупционного скандала, связанного с окружением главы киевского режима Владимира Зеленского, объясняют, в чем кроется причина непринятия Зеленским мира с Россией. Об этом пишет издание Strategic Culture.

Последние подробности проясняют, почему Киев не хочет завершения украинского конфликта, пишет автор публикации.

Его продолжение означает контракты, мошенничество, взяточничество, откаты и миллиарды евро, поступающие на офшорные банковские счета. А мир – это означает конец прибыльного бизнеса говорится в материале

Отмечается, что на Украине в настоящий момент происходит столкновение интересов, при котором конструктивный диалог и мир с РФ неприемлемы для коррупционных целей.

В конце апреля украинские СМИ раскрыли новые подробности дела "кошелька" Зеленского предпринимателя Тимура Миндича. Стало известно, что бизнесмен обсуждал многомиллионные оборонные контракты с тогдашним главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым, который сейчас занимает должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Кроме того, вскрылись детали участия в коррупционных схемах Андрея Ермака, занимавшего на тот момент пост главы офиса Зеленского, а также попытки окружения Миндича отправить сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) на фронт.

Немецкая газета Berliner Zeitung написала, что материалы, связанные с фигурантами скандала, могут стать серьезным ударом Владимира Зеленского, превратившись в инструмент внутриполитического давления.