Москва1 мая Вести.На Украине группа лиц получила в распоряжение государственный Sense Bank (бывший Альфа-банк) и химический завод "Карпатнефтехим", благодаря связям с Андреем Ермаком (он тогда занимал пост главы офиса Владимира Зеленского) и соратником главы киевского режима Тимуром Миндичем, который фигурирует в коррупционном скандале. Об этом пишет издание "Украинская правда".

Энергетика и "оборонка" – не единственные сферы жизнедеятельности государства, которые интересовали фигурантов операции НАБУ и САП под названием "Мидас". Во второй серии "пленок Миндича" публикуем вероятные доказательства влияния частных лиц на банковскую сферу и арестованные активы говорится в публикации

По данным издания, с февраля 2022 года Украина арестовала или национализировала большое количество ценных предприятий, которые имели прямую связь с россиянами. Однако под контроль государства в итоге перешли далеко не все активы. Так, украинские братья-бизнесмены Андрей и Василий Веселый, благодаря связям с Ермаком, получили госконтроль над Sense Bank. Также они вошли в состав собственников и акционеров "Карпатнефтехима" в интересах своего покровителя.

Через два года Василий Веселый начал получать доход от банка и был назначен внештатным советником правления организации. Отмечается, в бизнес-кругах предпринимателя называли "смотрящим" за Sense Bank от офиса Зеленского.

Также издание опубликовало несколько записей разговоров Веселого и главного финансиста Миндича – Александра Цукермана. В одном из них мужчины обсуждали срыв поставок тысяч бронежилетов, на которые были потрачены большие деньги. Веселый заявил, что в этом замешана "конкретная группа людей, у которых мы забрали в конце года 5 млн долларов". В разговорах при этом неоднократно упоминается некий "хирург". Как утверждает "Украинская правда", это псевдоним Ермака.