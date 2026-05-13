На Украине пошли слухи о возможной смене главы Нацбанка из-за дела Ермака Главу Нацбанка Украины могут сменить на фоне дела Ермака об отмывании денег

Москва13 мая Вести.Главу Национального банка Украины (НБУ) Андрея Пышного могут сменить на фоне уголовного дела против экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, которого обвиняют в отмывании крупной суммы денег. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua"​​​.

На фоне развернувшегося на Украине скандала с уголовным делом против Ермака в финансовых кругах пошли упорные слухи, что в ближайшее время может смениться глава Нацбанка. Сейчас этот пост занимает Андрей Пышный, который считается человеком Ермака говорится в публикации

Издание отмечает, что разговоров об этом стало больше из-за того, что один из аспектов этого коррупционного скандала касается именно банковской сферы. Речь идет о деятельности национализированного банка Sense Bank (бывший Альфа-Банк) и советника главы его набсовета Василия Веселого, который, как считается, также входит в окружение Ермака.

Кроме того, к работе Пышного было много претензий. В частности банки и финансовые компании один за другим подавали жалобы на то, что с них вымогают взятки за решение отдельных проблем и ставят на так называемую "абонплату", если они хотят продолжать работать. Раньше главу Нацбанка от отставки спасали связи с Ермаком, однако теперь его позиции могут серьезно пошатнуться, из-за чего он либо сам уйдет с поста, либо его "настоятельно попросят" сделать это.

Предположительно, на его место могут претендовать два человека. Первый – бывшая министр финансов, экс-посол Украины в США и действующий советник в офисе Зеленского Оксана Маркарова. Второй кандидатурой является нынешний зампредседателя Пышного по надзору и финансовому мониторингу Дмитрий Олийнык.