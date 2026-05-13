Москва13 маяВести.Главу Национального банка Украины (НБУ) Андрея Пышного могут сменить на фоне уголовного дела против экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, которого обвиняют в отмывании крупной суммы денег. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".
На фоне развернувшегося на Украине скандала с уголовным делом против Ермака в финансовых кругах пошли упорные слухи, что в ближайшее время может смениться глава Нацбанка. Сейчас этот пост занимает Андрей Пышный, который считается человеком Ермакаговорится в публикации
Издание отмечает, что разговоров об этом стало больше из-за того, что один из аспектов этого коррупционного скандала касается именно банковской сферы. Речь идет о деятельности национализированного банка Sense Bank (бывший Альфа-Банк) и советника главы его набсовета Василия Веселого, который, как считается, также входит в окружение Ермака.
Кроме того, к работе Пышного было много претензий. В частности банки и финансовые компании один за другим подавали жалобы на то, что с них вымогают взятки за решение отдельных проблем и ставят на так называемую "абонплату", если они хотят продолжать работать. Раньше главу Нацбанка от отставки спасали связи с Ермаком, однако теперь его позиции могут серьезно пошатнуться, из-за чего он либо сам уйдет с поста, либо его "настоятельно попросят" сделать это.
Предположительно, на его место могут претендовать два человека. Первый – бывшая министр финансов, экс-посол Украины в США и действующий советник в офисе Зеленского Оксана Маркарова. Второй кандидатурой является нынешний зампредседателя Пышного по надзору и финансовому мониторингу Дмитрий Олийнык.