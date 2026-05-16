Москва16 маяВести.Украинские банки опасаются брать деньги на залог бывшему главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку, который стал фигурантом дела о легализации средств при строительстве элитного жилья под Киевом, из-за риска проверок со стороны Национального банка Украины (НБУ).
Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на представителей банка.
Моя структура и многие другие банки поставили такие платежи в блок. Нам не нужны проблемы с финмониторингом от Нацбанка. Проще отказаться на основании риско-ориентированного подхода и постановления НБУсказал собеседник издания
В материале говорится, что банки, которые попадут под проверку со стороны Нацбанка, рискуют получить штраф в размере 135,15 млн гривен (222,88 млн рублей). Это может стать фатальной ошибкой для банков и привести к их банкротству.
Издание пишет, что Ермак сможет собрать необходимую сумму только в том случае, если будет дана соответствующая "отмашка сверху" от главы НБУ Андрея Пышного, который на фоне скандала может остаться без своей должности.
11 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура предъявили Ермаку обвинения в хищении денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Сейчас экс-глава офиса Зеленского находится в СИЗО.
Тем временем собрано 44,5 млн гривен из необходимых 140 млн для освобождения Ермака под залог.