"Не нужны проблемы": банки на Украине не хотят брать деньги на залог Ермаку Украинские банки отказываются брать деньги на залог для Ермака

Москва16 мая Вести.Украинские банки опасаются брать деньги на залог бывшему главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку, который стал фигурантом дела о легализации средств при строительстве элитного жилья под Киевом, из-за риска проверок со стороны Национального банка Украины (НБУ).

Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на представителей банка​​​.

Моя структура и многие другие банки поставили такие платежи в блок. Нам не нужны проблемы с финмониторингом от Нацбанка. Проще отказаться на основании риско-ориентированного подхода и постановления НБУ сказал собеседник издания

В материале говорится, что банки, которые попадут под проверку со стороны Нацбанка, рискуют получить штраф в размере 135,15 млн гривен (222,88 млн рублей). Это может стать фатальной ошибкой для банков и привести к их банкротству.

Издание пишет, что Ермак сможет собрать необходимую сумму только в том случае, если будет дана соответствующая "отмашка сверху" от главы НБУ Андрея Пышного, который на фоне скандала может остаться без своей должности.

11 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура предъявили Ермаку обвинения в хищении денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Сейчас экс-глава офиса Зеленского находится в СИЗО.

Тем временем собрано 44,5 млн гривен из необходимых 140 млн для освобождения Ермака под залог.