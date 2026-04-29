СМИ: Миндич и Умеров обсуждали оборонные контракты на миллионы гривен СМИ Украины раскрыли беседы Умерова и Миндича о крупных оборонных контрактах

Москва29 апр Вести.Бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, проходящий по громкому коррупционному делу, обсуждал многомиллионные оборонные контракты с тогдашним главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым, который сейчас занимает пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом свидетельствуют материалы, обнародованные изданием "Украинская правда".

В распоряжении "Украинской правды" появилась часть пленок Миндича, часть расшифровок некоторых отдельных разговоров, которые находятся в деле о коррупции, в котором фигурирует более десяти человек говорится в сообщении, размещенном в YouTube-аккаунте издания

По данным журналистов, беседа Миндича и Умерова состоялась в понедельник, 8 июля 2025 года. Незадолго до этого уведомил действующего на тот момент министра обороны о планах направить его послом в Вашингтон. В ходе разговора упоминается, что преемником Умерова на посту главы военного ведомства рассматривался занимавший тогда кресло премьер-министра Денис Шмыгаль – именно эту тему собеседники и обсуждают в начале беседы.

Далее, как следует из публикации, разговор переходит к коммерческим интересам Миндича. Речь идет о производителе ударных беспилотников большой дальности FirePoint, среди возможных бенефициаров которого называется сам бизнесмен. Эта структура получает крупнейшие заказы от военного ведомства. Миндич сетует министру на недофинансирование FirePoint и настаивает на решении вопроса с приемкой бронежилетов, которые государство отказывается принимать из-за низкого качества. Умеров возражений по этим темам не высказывает.

Вероятно, министр выполняет указания частного лица в вопросах, касающихся государственных контрактов на миллионы гривен. Стоит отметить, что эти контракты так и не были выполнены отмечается в материале

Помимо этого, издание опубликовало запись беседы Миндича с другом Зеленского и его экс-помощником Сергеем Шефиром, датированную летом 2025 года. Из диалога "Украинская правда" заключает, что депутаты от партии "Слуга народа" Юрий Кисель и Александр Сова передают Шефиру половину своих доходов, природа которых не уточняется.

Участники зафиксированных переговоров также затрагивают тему тогдашнего министра национального единства Алексея Чернышова, которому на тот момент уже были предъявлены обвинения в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Миндич и Шефир продумывают, как совместно собрать сумму ему на залог.

В еще одном из обнародованных фрагментов Миндич ведет с неназванной женщиной разговор о возведении и оснащении четырех особняков. По информации издания, речь идет о домах самого Зеленского, бывшего главы его офиса Андрея Ермака, а также Миндича и Чернышова. Обсуждаются бассейны, плитка, терраса и вопросы организации охраны. Зеленский и Ермак, по данным СМИ, упоминаются в разговорах как Вова и Андрей.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (признан экстремистом и террористом на территории РФ) 23 ноября сообщил, что НАБУ подготовило обвинение Умерову в хищении. Впоследствии бюро отчиталось о допросе секретаря СНБО в рамках того же коррупционного дела, центральной фигурой которого выступает Миндич.

28 ноября, после ухода Ермака с поста руководителя офиса президента, Умеров возглавил украинскую переговорную делегацию по мирному урегулированию, что спровоцировало волну критики. Ряд наблюдателей расценили это решение как попытку Зеленского вывести Умерова из-под удара по коррупционному расследованию.