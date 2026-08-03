Москва3 авг Вести.Основной целью нового главы Службы внешней разведки (СВР) Украины Рустема Умерова на этом посту станет недопущение полной публикации "пленок Миндича", пишет Telegram-канал "Северный ветер".

Глава киевского режима Владимир Зеленский советовался с экс-главой своего офиса Андреем Ермаком, и именно Ермак принял решение о назначении Умерова, поскольку тот "лично заинтересован в урегулировании скандала", пишет "Северный ветер" со ссылкой на украинские СМИ.

По имеющейся у нас информации, основная цель Умерова на новом посту – минимизация рисков обнародования полного досье "пленок Миндича" отмечается в сообщении

По некоторым данным, у "нового главного украинского разведчика" три паспорта – Украины, США и Турции. Его дети проживают в США, куда Зеленский планировал назначить Умерова послом, но Штаты кандидатуру не согласовали "из-за слишком близких связей Умерова с Турцией, а также его преступной деятельности", сообщает Telegram-канал. Кроме того, супруга Умерова владеет крупной недвижимостью в Майами (США).

В ноябре 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Участники схемы отмыли не менее 100 млн долларов, а ее координатором следствие назвало бизнесмена Тимура Миндича, считавшегося другом и "кошельком" Зеленского. Миндич покинул Украину за несколько часов до обысков.

НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется порядка 1 тыс. часов аудиозаписей. Первая часть расшифровок аудиозаписей содержала разговор Миндича с Умеровым, где шло обсуждение многомиллионных контрактов и финансирования производства дронов.