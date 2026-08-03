Москва3 авг Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова новым руководителем Службы внешней разведки (СВР) страны. Об этом он заявил, выступая перед украинскими журналистами.

Умеров будет назначен руководителем Службы внешней разведки Украины заявил он

По его словам, такая мера необходима для того, чтобы у Умерова было больше полномочий для координирования работы по заключению дроновых соглашений, так называемого проекта Drone deals.

Позже 3 августа на сайте главы киевского режима был опубликован указ с назначением Умерова на его новый пост.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на собственные источники публиковали информацию о том, что Умеров может занять этот пост, так как в СВР есть база, чтобы "заземлить" всю работу по дронам, антибаллистической коалиции и подобным вопросам.