Москва30 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский назначил на должность главы центра специальных операций "А" СБУ бригадного генерала Олега Федорова. Ранее этот пост занимал Евгений Хмара, который сейчас стал исполняющим обязанности министра обороны Украины.

Назначить Федорова Олега Зиновьевича начальником центра специальных операций "А" службы безопасности Украины говорится в указе Зеленского

Кадровые перестановки Зеленский провел и в своем аппарате. Так, заместителем главы офиса стал Алексей Соболев, который до этого исполнял обязанности министра экономики.

Помимо этого, глава киевского режима назначил начальников отделений СБУ в ряде областей: Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Львовской, Тернопольской, Николаевской и Житомирской.

30 июля правительство Украины также назначило двух заместителей министра обороны. Ими стали правозащитница Любовь Галан и экс-глава компании "Украинская оборонная промышленность" Сергей Боев.