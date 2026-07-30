Зеленский провел встречу с Драпатым и Хмарой на фоне мощной атаки по Киеву

Зеленский встретился с Драпатым и Хмарой на фоне мощной атаки по Киеву Зеленский провел встречу с Драпатым и Хмарой на фоне мощной атаки по Киеву

Москва30 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский на фоне мощной атаки по украинской столице провел встречу с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым и министром обороны страны Евгением Хмарой.

В ходе нее обсуждались механизмы защиты от баллистических ракет.

Обсудили вызовы, которые сейчас возникают из-за российской тактики ударов баллистическими ракетами, и нашу способность противодействовать этой тактике как на военном, так и на дипломатическом уровнях написал Зеленский в Telegram-канале

В публикации говорится, что глава киевского режима поручил боевикам Вооруженных сил Украины подготовить асимметричные шаги противодействия баллистическим ударам.

Ранее военкор ИС "Вести", Герой России Евгений Поддубный рассказал, что российские военные наносят удары в первую очередь по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве, включая как крупные заводы, так и небольшие площадки по сборке беспилотников.