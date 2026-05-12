Москва12 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором Palantir Technologies Алексом Карпом и обсудил дальнейшее развитие сотрудничества Украины и американского оборонного сектора.

Palantir является глобальной технологической компанией с большим потенциалом, сотрудничество с ней, как считает Зеленский, может быть полезным для укрепления обороны Украины, США и их партнеров.

Хорошая встреча с генеральным директором Palantir Technologies Алексом Карпом написал Зеленский в своем Telegram-канале

Во время переговоров стороны уделили внимание вопросам технологического развития как в контексте боевых действий, так и для гражданских потребностей. По итогам встречи достигнуто соглашение о дальнейшем взаимодействии команд и поддержании постоянного контакта.