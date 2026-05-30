Зеленский объявил о подготовке к важным переговорам

Москва30 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что провел специальное совещание по дальнейшим действиям. Соответствующий пост размещен в его Telegram-канале.

Готовимся к важным переговорам — пока без публичных подробностей написал он

На встрече присутствовали руководитель офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов в РФ), глава Минэнерго страны Денис Шмыгаль и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.

Как уточнил глава киевского режима, обсуждались поставки ПВО, двусторонние документы по производству и поставкам дронов, обмен пленными и организация встреч в нескольких форматах.

Ранее стало известно, что Зеленский изменил состав ставки верховного главнокомандующего Украины, введя туда министра финансов Сергея Марченко и главу комитета по обороне Верховной рады Александра Завитневича.