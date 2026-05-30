Зеленский ввел Марченко и Завитневича в ставку верховного главнокомандующего

Москва30 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел министра финансов Украины Сергея Марченко и главу комитета по обороне Верховной рады Украины Александра Завитневича в состав ставки верховного главнокомандующего страны.

Соответствующий указ размещен на сайте Зеленского, документ вступает в силу с 29 мая 2026 года.

Ввести в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего: Завитневича Александра Михайловича - председателя комитета Верховной рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки, Марченко Сергея Михайловича - министра финансов Украины отмечено в указе

Между тем посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что Михаил Федоров неслучайно оказался на посту министра обороны Украины. До назначения на эту должность Федоров прикрывал компании, связанные с вымогательством денег.

Кроме того, Мирошник обратил внимание на то, что Киев получает огромные средства от иностранных государств, и эти средства делят между собой Зеленский и его окружение.