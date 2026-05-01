Москва1 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале объявил о начале реформы армии, в рамках которой будут повышены денежные выплаты, первые результаты преобразований ожидаются в июне.

По его словам, в апреле согласованы ключевые направления изменений, в мае планируется утвердить все детали, в июне реформа, как ожидается, вступит в законную силу.

И уже в июне должны быть первые результаты, в частности, в сфере финансового обеспечения солдат, сержантов и командиров Сил обороны Украины отметил Зеленский

В первую очередь планируется увеличить денежное обеспечение боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Рост выплат будут гарантировать выполнение боевых задач на первой линии фронта, реальный боевой и управленческий опыт, а также эффективность военнослужащего.

Минимальный уровень должен быть не менее 30 тысяч гривен (порядка 700 долларов - ред.) для тыловых должностей. Для боевых позиций - больше в разы. Для украинских командиров, боевых сержантов и офицеров – достойный и ощутимо повышенный уровень выплат говорится в публикации

Особое внимание будет уделено пехотинцам. Зеленский сообщил, что поручил обеспечить внедрение специальных контрактов именно для этой категории военнослужащих, выплаты будут составлять от 250 тыс. до 400 тыс. гривен ( порядка 5,5 - 9 тысяч долларов) в зависимости от выполнения боевых задач.

Также будут изменены подходы к управлению личным составом ВСУ. По словам Зеленского, контрактная система будет выстроена таким образом, чтобы с 2026 года со службы были уволены те, кого мобилизовали ранее. Это будет делаться на основе четких временных критериев, утверждает он.

В феврале СМИ сообщали, что страны Запада и международные организации с февраля 2022 года по конец 2025 года выделили на поддержание государственного бюджета Украины 168 миллиардов долларов. Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев предупреждал о возможном финансовом крахе Украины.