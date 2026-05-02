Москва2 мая Вести.Депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет охарактеризовал анонсируемую главой киевского режима Владимиром Зеленским военную реформу как "филькину грамоту". Об этом он рассказал РИА Новости.

Зеленский объявил в социальных сетях о проведении военной реформы на Украине и утвердил формат, который будет внедряться с июня текущего года.

Анонсированная Зеленским военная реформа является не чем иным как "филькиной грамотой". Ведь на фоне отступления и больших потерь украинского воинства ему "кровь из носа" необходимо любым путем заполнить людьми прореженные как штакетник армейские бреши сказал Шеремет

По его мнению, на текущем этапе реформирование ВСУ нецелесообразно и займет значительное время, которого у украинского руководства сейчас нет.

К тому же проголодавшаяся знаменитая украинская коррупция, издалека узревшая на горизонте поживу в виде очередного западного кредита, непременно распихает его по своим одутловатым карманам. Нет сомнения, что хунта, захватившая власть на Украине, продолжит делать то, что у нее всегда хорошо получалось добавил он

Он считает, что реформа фактически будет заключаться в значительном увеличении численности сотрудников ТЦК (территориальных центров комплектования, которые на Украине называют военкоматами). Эти центры продолжат принудительно мобилизовывать и отправлять на фронт тех граждан Украины, которые не хотят рисковать своей жизнью ради их целей.

Ранее издание Politico писало, что Зеленский оставил попытки добиться поддержки президента США Дональда Трампа и меняет стратегию.