Зеленский попросил финансирование у Запада для перевода ВСУ на контракт

Зеленский призвал Запад помочь с переводом ВСУ на контрактную основу Зеленский попросил финансирование у Запада для перевода ВСУ на контракт

Москва9 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о необходимости перевода Вооруженных сил Украины (ВСУ) на контрактную систему комплектования и выразил надежду на финансовую поддержку со стороны западных партнеров для реализации этой реформы.

В интервью газете The Guardian Зеленский отметил, что украинская армия должна развиваться по европейской модели, предполагающей службу на контрактной основе. Он подчеркнул, что военная служба связана с высоким риском и требует достойного уровня материального обеспечения.

Нам надо перевести украинскую армию на контрактную систему. Быть военным опасно, и мы должны обеспечить им достойные зарплаты, потому что они отдают свои жизни. Для этого нам нужно дополнительное финансирование… Очень надеюсь, что наши друзья помогут сказал Зеленский

Он также заявил, что нынешний уровень денежного довольствия украинских военнослужащих значительно уступает выплатам, которые получают российские военные.

Ранее сообщалось, что ВСУ занимаются вербовкой в свои войска иностранных наемников с помощью соцсети TikTok, сильно завышая размер будущих выплат.