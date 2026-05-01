В условиях дефицита бюджета Зеленский пообещал повысить зарплаты военным Зеленский объявил об увеличении выплат пехотинцам на фоне дефицита бюджета

Москва1 мая Вести.Владимир Зеленский анонсировал реформу денежного довольствия и контрактной службы в Вооруженных силах Украины. В своем Telegram-канале он сообщил, что распорядился "ощутимо увеличить денежное довольствие" для военнослужащих, основываясь на "выполнении боевых задач на первой линии и боевом опыте".

Помимо финансовых стимулов, планируется реформа комплектации подразделений через "расширение контрактной составляющей", что должно "обеспечить четкие сроки службы". Однако источники финансирования данных инициатив не раскрываются. Ранее в Верховной раде подтвердили наличие проблем с выплатами семьям погибших из-за значительного дефицита государственного бюджета.