Москва20 мая Вести.Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассматривает возможность введения системы краткосрочных контрактов для определенных категорий военнослужащих.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью YouTube-каналу Militarnyi. Генерал пояснил, что в рамках обновления подходов к комплектованию войск предлагается разрешить подписание соглашений сроком на шесть или девять месяцев тем бойцам, которые ранее были комиссованы по состоянию здоровья из-за полученных ранений.

По мнению главкома, такой механизм позволит вернуть в строй опытные кадры на временной основе. Сырский также отметил, что для кадровых военных, уже находящихся на службе, прорабатывается вариант заключения контрактов продолжительностью около десяти месяцев.

При этом он уточнил, что для лиц, впервые вступающих в ряды армии, сохранятся стандартные долгосрочные обязательства сроком от двух до трех лет и более. Главнокомандующий подчеркнул, что значительная часть личного состава продолжит нести службу по мобилизации без оформления контрактных обязательств. Сырский заверил, что уровень материального стимулирования, включая денежное довольствие и все виды надбавок, для таких военнослужащих останется на одном уровне с контрактниками.

Ранее Сырский заявил, что в армии Украины не хватает людей, готовых воевать.