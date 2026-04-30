Сырский ввел обязательную ротацию на передовой раз в два месяца Сырский обязал ротировать боевиков ВСУ каждые два месяца

Москва30 апр Вести.Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский подписал указ об обязательной ротации украинских военнослужащих на передовой. Об этом сообщают украинские СМИ.

Согласно документу, на который ссылается "РБК-Украина", солдаты не должны находиться на линии фронта дольше двух месяцев, а сама ротация должна проводиться не позднее чем через месяц после истечения этого срока. Обеспечить соблюдение нового правила обязаны командиры.

Вместе с тем указ предусматривает существенную оговорку: ротации должны планироваться заранее "с учетом обстановки, характера боевых действий и имеющихся сил". Фактически это означает, что при сложной ситуации на фронте командиры смогут не проводить ротацию, сославшись на обстоятельства.

Военное положение на Украине действует с 24 февраля 2022 года, его ввели после начала специальной военной операции России. На следующий день, 25 февраля, глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор и военное положение, и мобилизация несколько раз продлевались, в последний раз – 28 апреля этого года.