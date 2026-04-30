Москва30 апрВести.Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский подписал указ об обязательной ротации украинских военнослужащих на передовой. Об этом сообщают украинские СМИ.
Согласно документу, на который ссылается "РБК-Украина", солдаты не должны находиться на линии фронта дольше двух месяцев, а сама ротация должна проводиться не позднее чем через месяц после истечения этого срока. Обеспечить соблюдение нового правила обязаны командиры.
Вместе с тем указ предусматривает существенную оговорку: ротации должны планироваться заранее "с учетом обстановки, характера боевых действий и имеющихся сил". Фактически это означает, что при сложной ситуации на фронте командиры смогут не проводить ротацию, сославшись на обстоятельства.
Военное положение на Украине действует с 24 февраля 2022 года, его ввели после начала специальной военной операции России. На следующий день, 25 февраля, глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор и военное положение, и мобилизация несколько раз продлевались, в последний раз – 28 апреля этого года.