ТЦК мобилизуют священников УПЦ, встречаясь с ними якобы для исповеди На Украине обманом пытаются мобилизовать священников УПЦ

Москва28 апр Вести.Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) мобилизуют священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ), встречаясь с ними, чтобы якобы исповедаться или для причащения больного человека. Об этом сообщили в пророссийском подполье агентству ТАСС.

По словам собеседника, мобилизация далеко не для всех одинакова, а больше всех "достается" священникам УПЦ.

Их целенаправленно лишают отсрочки, в то время как раскольников из ПЦУ [Православной церкви Украины] эти проблемы обходят стороной. Причем тэцэкашники используют грязные методы для мобилизации: священников заманивают под видом просьб об исповеди или причастии для больного, а потом хватают рассказали в пророссийском подполье

Кроме того, собеседник агентства подметил, что сотрудники ТЦК все чаще обращают внимание на венгерскую общину в Закарпатье для мобилизации.

Ранее сообщалось, что представители ТЦК на западе Украины задержали насильственным образом архимандрита Свято-Вознесенского Банченского монастыря канонической Украинской православной церкви Сергия.

В марте стало известно, что в Тернопольской области из-за принудительной мобилизации духовенства без настоятелей остались девять приходов канонической Украинской православной церкви Московского патриархата.