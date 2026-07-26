Москва26 июл Вести.Киевский режим пытается десакрализировать церковь с помощью принудительной мобилизации. Такое мнение озвучил в беседе с ИС "Вести" доцент кафедры теологии, заведующий отделением апологетики ПСТГУ протоиерей Александр Тимофеев

Украине недостаточно уничтожить церковь, они хотят лишить ее священного статуса, считает он.

Если даже заставить священника взять в руки оружие, он не пойдет воевать. Я думаю, что это в целом вполне вписывается в общую политику Украины. В том смысле, что не просто уничтожить церковь каким-то образом, а прежде чем уничтожить, ее нужно десакрализировать. Священник занимается высочайшим служением, и проливать кровь нельзя этими руками. То есть тут задача именно показать: это все не церковь, это такие же люди гражданские, как и все остальные, пусть служат рассказал Тимофеев

Таким путем киевский режим пытается избавиться от свидетелей, добавил он.

Вот этих последних мы заберем и отдадим автомат или еще что-нибудь в руки. И уж если они никого не убьют, то по крайней мере их там убьют — избавимся от лишних свидетелей всего этого зверства, которое творится. Так что, в общем и целом, логика украинских властей понятна резюмировал он

Ранее в Ровенской области сотрудники ТЦК похитили настоятеля Свято-Михайловского храма. В середине июня в Винницкой области таким же образом был схвачен священник Александр Гродзенко, а в начале июня в Одессе — протодиакон Николай Мазурец из Троицкого собора.